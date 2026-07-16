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Atelier linogravure, Médiathèque Gabriela Mistral, Artigues-près-Bordeaux

samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Gabriela Mistral · Artigues-près-Bordeaux

Atelier linogravure, Médiathèque Gabriela Mistral, Artigues-près-Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Gabriela Mistral
Adresse
Allée Bétailhe
Ville
33370 Artigues-près-Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Atelier linogravure Samedi 7 novembre, 10h30 Médiathèque Gabriela Mistral Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T11:30:00+01:00

Venez créer en famille votre tampon avec la technique de la linogravure ! Cet atelier est proposé par une artiste.

Médiathèque Gabriela Mistral Allée Bétailhe Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@artigues-pres-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 33 86 90 »}]
Atelier parents-enfants création d’un tampon en linogravure

copyright: Zitounelino

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