Atelier linogravure, Médiathèque Gabriela Mistral, Artigues-près-Bordeaux
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Gabriela Mistral · Artigues-près-Bordeaux
Informations pratiques
Atelier linogravure Samedi 7 novembre, 10h30 Médiathèque Gabriela Mistral Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T11:30:00+01:00
Venez créer en famille votre tampon avec la technique de la linogravure ! Cet atelier est proposé par une artiste.
Médiathèque Gabriela Mistral Allée Bétailhe Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@artigues-pres-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 33 86 90 »}]
Atelier parents-enfants création d’un tampon en linogravure
copyright: Zitounelino
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