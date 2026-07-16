Atelier linogravure, Médiathèque Gabriela Mistral, Artigues-près-Bordeaux

Informations pratiques

Atelier linogravure Samedi 7 novembre, 10h30 Médiathèque Gabriela Mistral Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T11:30:00+01:00

Fin : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T11:30:00+01:00

Venez créer en famille votre tampon avec la technique de la linogravure ! Cet atelier est proposé par une artiste.

Médiathèque Gabriela Mistral Allée Bétailhe Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@artigues-pres-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 33 86 90 »}]

Atelier parents-enfants création d’un tampon en linogravure

copyright: Zitounelino