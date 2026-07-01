TaPiSon, Médiathèque Gabriela Mistral, Artigues-près-Bordeaux

Informations pratiques

TaPiSon 8 – 23 décembre Médiathèque Gabriela Mistral Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-08T08:00:00+01:00 – 2026-12-08T08:30:00+01:00

Fin : 2026-12-23T08:30:00+01:00 – 2026-12-23T17:30:00+01:00

Partez à la découverte de la musique classqiue de manière ludique et étonnante grâce au TaPiSon. C’est un tapis de jeu musical proposé par « Les Caprices de Marianne ».

Médiathèque Gabriela Mistral Allée Bétailhe Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Découverte d’un tapis musical musique classique dispositif

copyright: Les caprices de Marianne