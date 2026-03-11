Atelier cartographie Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault

Atelier cartographie

Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:30:00

fin : 2026-04-24 12:30:00

Date(s) :

2026-04-24

La cartographie sera à l’honneur dans les médiathèques de la CDC VAM lors d’ ateliers animés par Pablo Raison, dessinateur-cartographe formé à Angoulême.

Création de carte collective ou individuelle, un moment de voyage et de créativité !

> À partir de 10 ans. .

Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85

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English : Atelier cartographie

L’événement Atelier cartographie Le Merlerault a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault