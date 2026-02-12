Balade gourmande aux Authieux du Puits Les Authieux-du-Puits Le Merlerault

Balade gourmande aux Authieux du Puits

Les Authieux-du-Puits La Mare Boisard Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08 17:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Balade gourmande autour de la Ferme des Chèvres brasseuses à le découverte des produits du terroir.

Au programme visite de la brasserie, balade commentée à travers champs et autour de la ferme, explication des secrets de fabrication du fromage, découverte des ruches du Rucher des 3’Apis, visite du jardin Les Hortensias, et dégustation de fromage, bière et miel.

Activité de 3h30 environ dont 40 minutes de balade soit 1,8 km dénivelé de 34 m. Prévoir des chaussures de marche.

> A partir de 8 ans

> Inscription obligatoire

> Limité à 25 personnes .

Les Authieux-du-Puits La Mare Boisard Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42 office.de.tourisme@cdcvam.fr

English : Balade gourmande aux Authieux du Puits

