Atelier « C’est Quoi La Sécu ? », Bourganeuf – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Bourganeuf

Atelier « C’est Quoi La Sécu ? » Mardi 9 juin, 09h30 Bourganeuf – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T09:30:00+02:00 – 2026-06-09T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T09:30:00+02:00 – 2026-06-09T11:30:00+02:00

Un atelier pratique pour mieux comprendre le rôle de la Caisse Commune de Sécurité Sociale, connaître ses droits, éviter les ruptures de prestations et savoir comment effectuer les démarches essentielles. L’objectif: lever les freins administratifs qui peuvent impacter la santé, les ressources et le parcours vers emploi.

Présentation des supports sur la Sécurité Sociale suivie d’un échange avec les participants. Co animé par une Référente territorial rSa et une assistante sociale de secteur

Bourganeuf – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 23400 Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/674436 »}]

Un atelier pratique pour mieux comprendre le rôle de la Caisse Commune de Sécurité Sociale, connaître ses droits, éviter les ruptures de prestations et savoir comment effectuer les démarches essentiel S’informer Insertion