Les rendez vous de Papier Crayon Bourganeuf
Les rendez vous de Papier Crayon Bourganeuf samedi 20 juin 2026.
Bourganeuf
Les rendez vous de Papier Crayon
2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf Creuse
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Atelier croquis de paysage à l’aquarelle et technique mouillée
Pour les ados et adultes
Tarif 45€/pers/1Jour + adhésion prix libre ou 80€/pers/2jours + adhésion prix libre .
2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 88 02 74 atelierdessincouleur@outlook.com
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English : Les rendez vous de Papier Crayon
L’événement Les rendez vous de Papier Crayon Bourganeuf a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Creuse Sud Ouest
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