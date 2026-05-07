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Les rendez vous de Papier Crayon Bourganeuf

Les rendez vous de Papier Crayon Bourganeuf

Les rendez vous de Papier Crayon Bourganeuf samedi 20 juin 2026.

Adresse : 2 Avenue du Docteur Butaud

Ville : 23400 Bourganeuf

Département : Creuse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 45 45 45 Tarif de base plein tarif

Bourganeuf

Les rendez vous de Papier Crayon

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf Creuse

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Atelier croquis de paysage à l’aquarelle et technique mouillée
Pour les ados et adultes
Tarif 45€/pers/1Jour + adhésion prix libre ou 80€/pers/2jours + adhésion prix libre   .

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 88 02 74  atelierdessincouleur@outlook.com

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English : Les rendez vous de Papier Crayon

L’événement Les rendez vous de Papier Crayon Bourganeuf a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Creuse Sud Ouest

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