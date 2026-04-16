Bourganeuf

Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion et de St Amand les Amis Chanteurs

église Saint Jean Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07 18:15:00

Date(s) :

2026-06-07

Première partie

chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion

Deuxième partie:

chorale de St Amand les Amis Chanteurs .

église Saint Jean Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 28 40 88

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English : Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion et de St Amand les Amis Chanteurs

L’événement Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion et de St Amand les Amis Chanteurs Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest