Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion et de St Amand les Amis Chanteurs Bourganeuf
Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion et de St Amand les Amis Chanteurs Bourganeuf dimanche 7 juin 2026.
Bourganeuf
Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion et de St Amand les Amis Chanteurs
église Saint Jean Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07 18:15:00
Date(s) :
2026-06-07
Première partie
chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion
Deuxième partie:
chorale de St Amand les Amis Chanteurs .
église Saint Jean Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 28 40 88
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English : Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion et de St Amand les Amis Chanteurs
L’événement Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion et de St Amand les Amis Chanteurs Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest
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