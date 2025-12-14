Saison Culturelle L’autre Dame de Paris Bourganeuf

Saison Culturelle L’autre Dame de Paris

Salle Confluences Bourganeuf Creuse

L’autre Dame de Paris

Du rire, des larmes, de la sueur et du sang. Du cirque, de la danse, du texte et du chant. En voilà un programme ambitieux et alléchant.

CIRQUE ET THEATRE DE RUE Compagnie Foot Five Fingers

‍ ‍ ‍ Tout public !

Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/08/WEB-DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026-1.pdf .

Salle Confluences Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

