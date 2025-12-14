Saison Culturelle L’autre Dame de Paris Bourganeuf
Saison Culturelle L’autre Dame de Paris Bourganeuf dimanche 7 juin 2026.
Saison Culturelle L’autre Dame de Paris
Salle Confluences Bourganeuf Creuse
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
2026-06-07
L’autre Dame de Paris
Du rire, des larmes, de la sueur et du sang. Du cirque, de la danse, du texte et du chant. En voilà un programme ambitieux et alléchant.
CIRQUE ET THEATRE DE RUE Compagnie Foot Five Fingers
Tout public !
Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/08/WEB-DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026-1.pdf .
Salle Confluences Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
