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Atelier Chant Choral Hôtel du Sénéchal Uzerche

mercredi 26 août 2026 · Hôtel du Sénéchal · Uzerche

Atelier Chant Choral Hôtel du Sénéchal Uzerche

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Hôtel du Sénéchal
Adresse
14 rue de la Justice
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif

Uzerche

Atelier Chant Choral

Hôtel du Sénéchal 14 rue de la Justice Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 16:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :
2026-08-26 2026-08-27

Le 19 septembre 2026, pour les Journées du Patrimoine, la performance Nos récoltes invitera les uzerchoises et les uzerchois à célébrer ce qui nous est transmis à travers le temps lorsque vient la fin de l’été.

En amont, les artistes proposent des temps d’ateliers gratuits qui nourriront la performance finale cirque, céramique, chant, cuisine et écriture, à vous de choisir !
Découverte de chants traditionnels du Limousin et composition vocale collective.

De 7 à 107 ans Enfant accompagné d’un adulte Durée 2h Tarif Gratuit   .

Hôtel du Sénéchal 14 rue de la Justice Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 17 00  associations@uzerche.fr

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English : Atelier Chant Choral

L’événement Atelier Chant Choral Uzerche a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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