Atelier Chant Choral Hôtel du Sénéchal Uzerche
mercredi 26 août 2026 · Hôtel du Sénéchal · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Atelier Chant Choral
Hôtel du Sénéchal 14 rue de la Justice Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 16:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00
Date(s) :
2026-08-26 2026-08-27
Le 19 septembre 2026, pour les Journées du Patrimoine, la performance Nos récoltes invitera les uzerchoises et les uzerchois à célébrer ce qui nous est transmis à travers le temps lorsque vient la fin de l’été.
En amont, les artistes proposent des temps d’ateliers gratuits qui nourriront la performance finale cirque, céramique, chant, cuisine et écriture, à vous de choisir !
Découverte de chants traditionnels du Limousin et composition vocale collective.
De 7 à 107 ans Enfant accompagné d’un adulte Durée 2h Tarif Gratuit .
Hôtel du Sénéchal 14 rue de la Justice Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 17 00 associations@uzerche.fr
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English : Atelier Chant Choral
L’événement Atelier Chant Choral Uzerche a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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