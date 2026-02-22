Uzerche en canoë visite sur la Vézère Uzerche
La Minoterie Uzerche Corrèze
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
2026-08-27
Une visite au rythme de la Vézère, autour de l’éperon rocheux sur lequel trône la cité d’Uzerche !
Partez à la rencontre des monuments emblématiques de la Perle du Limousin son abbatiale, ses châteaux et hôtels particuliers, sa chapelle, ainsi que le patrimoine lié à l’activité autour de cette rivière moulins, tanneries, papeterie.
Tarifs 18€ adultes,15 € enfant à partir de 8 ans
Durée 2h (1h sur l’eau).
Condition savoir nager
Attention prévoir d’arriver en avance pour la préparation (17h45) .
La Minoterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71
