Informations pratiques

Uzerche

Concert de LUDU DU: Anna Duval-Guennoc & Ivan Martin

14 Rue de la Justice Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Ludu du duo de corps voisés, jouants et dansants, trouant le présent d’autant de chants qu’il en faut pour le rendre respirable. En intérieur ou extérieur, mieux qu’une clim’ ou qu’une pompe à chaleur. Ludu du suscite un concert de voix irrévérentes qui ranime notre rapport au monde, perce le présent emmitouflé d’histoires à incorporer.

Prix libre.

Petite restauration. .

14 Rue de la Justice Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 21 36 71 lacalade@protonmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de LUDU DU: Anna Duval-Guennoc & Ivan Martin

L’événement Concert de LUDU DU: Anna Duval-Guennoc & Ivan Martin Uzerche a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze