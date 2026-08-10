Concert de LUDU DU: Anna Duval-Guennoc & Ivan Martin Uzerche
samedi 29 août 2026 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Concert de LUDU DU: Anna Duval-Guennoc & Ivan Martin
14 Rue de la Justice Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Ludu du duo de corps voisés, jouants et dansants, trouant le présent d’autant de chants qu’il en faut pour le rendre respirable. En intérieur ou extérieur, mieux qu’une clim’ ou qu’une pompe à chaleur. Ludu du suscite un concert de voix irrévérentes qui ranime notre rapport au monde, perce le présent emmitouflé d’histoires à incorporer.
Prix libre.
Petite restauration. .
14 Rue de la Justice Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 21 36 71 lacalade@protonmail.com
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English : Concert de LUDU DU: Anna Duval-Guennoc & Ivan Martin
L’événement Concert de LUDU DU: Anna Duval-Guennoc & Ivan Martin Uzerche a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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