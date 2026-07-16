Informations pratiques

Uzerche

Atelier Enluminure Les Mardis d’Uzerche

Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:00:00

fin : 2026-08-11 19:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Dans le cadre des Mardis d’Uzerche, des ateliers sont organisés les mardis, afin de vous faire découvrir différents univers culturels.

Atelier mené par Archéologie Paysage. Réalisation d’un décor enluminé autour de son prénom (crayons aquarelle, feutres Posca), calligraphie à l’encre de Chine. Documents abécédaires et reproductions d’enluminures. Informations sur le travail des moines de l’ancien monastère tout proche.

Public A partir de 7 ans.

Gratuit

Réservation sur inscription, dans la limite des places disponibles (12 personnes) auprès de la commune d’Uzerche (Vanessa Caraminot 05 55 73 17 00 / associations@uzerche.fr) .

Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 17 00 associations@uzerche.fr

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English : Atelier Enluminure Les Mardis d’Uzerche

L’événement Atelier Enluminure Les Mardis d’Uzerche Uzerche a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze