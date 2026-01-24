Uzerche aux Lampions Visite nocturne Uzerche

Uzerche aux Lampions Visite nocturne

Rue Gaby Furnestin Uzerche Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Plongez dans une expérience immersive avec une visite guidée nocturne d’Uzerche, éclairée à la lueur des lampions. Arpentez les ruelles d’Uzerche, découvrez les croyances du Moyen-Âge à nos jours et laissez-vous transporter par l’atmosphère des lieux. Une manière unique et poétique de découvrir le patrimoine d’Uzerche, entre ombre et lumière.

Rendez-vous à 21h30 Porte Bécharie durée 1h15

Tarif 9€ adulte 6€ enfant (6-15 ans) gratuit 0 à 5 ans.

Réservation obligatoire uniquement à l’Office de Tourisme Terres de Corrèze, dans les bureaux d’information ou sur www.terresdecorreze.com .

Rue Gaby Furnestin Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com

