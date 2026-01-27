Les mardis de l’été Un déjeuner dans l’expo Uzerche

mardi 11 août 2026.

4 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

2026-08-11

De l’argile pour une assiette
Une assiette, un verre, un pichet, l’exposition permanente de l’association est riche en vaisselle de la vie quotidienne de l’époque gallo-romaine au Moyen Âge. Après avoir observé les motifs qui décorent tous ces objets, on imagine un décor sur une véritable assiette en argile à modeler d’abord sur du papier, puis avec un outil pointu sur l’argile.
A partir de 7 ans, en dessous de 7 ans doit être accompagné d’un adulte.

Réservation en ligne auprès de l’Office de Tourisme Terres de Corrèze https://www.terresdecorreze.com/sejour/billetterie/

Tarifs enfants (jusqu’à 12 ans) 7 € pour un enfant/ 12 € pour deux enfants/ 18 € pour trois enfants/24 € pour quatre enfants/ 30 € pour cinq enfants
Adulte accompagnant gratuit   .

4 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 26 07  archeologie.paysage@gmail.com

