Les mardis de l’été Un déjeuner dans l’expo Uzerche

Les mardis de l’été Un déjeuner dans l’expo

4 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

De l’argile pour une assiette

Une assiette, un verre, un pichet, l’exposition permanente de l’association est riche en vaisselle de la vie quotidienne de l’époque gallo-romaine au Moyen Âge. Après avoir observé les motifs qui décorent tous ces objets, on imagine un décor sur une véritable assiette en argile à modeler d’abord sur du papier, puis avec un outil pointu sur l’argile.

A partir de 7 ans, en dessous de 7 ans doit être accompagné d’un adulte.

Réservation en ligne auprès de l’Office de Tourisme Terres de Corrèze https://www.terresdecorreze.com/sejour/billetterie/

Tarifs enfants (jusqu’à 12 ans) 7 € pour un enfant/ 12 € pour deux enfants/ 18 € pour trois enfants/24 € pour quatre enfants/ 30 € pour cinq enfants

Adulte accompagnant gratuit .

4 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 26 07 archeologie.paysage@gmail.com

