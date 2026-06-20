Sainte-Sigolène

Atelier chez un petit Mousse

2 chemin du Montillon Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:00:00

fin : 2026-08-03 15:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Confection d’un bouquet de fleurs en cire parfumée à l’atelier un petit mousse. Repartez avec votre création. Goûter offert.

Adulte et enfant à partir de 7 ans obligatoirement accompagné d’un adulte

Réservation obligatoire 06 21 41 49 07

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2 chemin du Montillon Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 13 07

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English :

Make a bouquet of scented wax flowers at the Un Petit Mousse workshop. Take your creation home with you. Complimentary tasting included.

Adults and children ages 7 and up must be accompanied by an adult.

Reservations required: 06 21 41 49 07

L’événement Atelier chez un petit Mousse Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron