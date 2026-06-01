Soirée jeux avenue Marinéo Sainte-Sigolène
Soirée jeux avenue Marinéo Sainte-Sigolène vendredi 26 juin 2026.
Sainte-Sigolène
Soirée jeux
avenue Marinéo Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 22:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Pour passer un fabuleux moment autour de nombreux jeux, en solo, en famille et/ou entre ami(e)s, c’est ici. Venez nombreux/euses, partager une soirée ludique dans la joie et la bonne humeur.
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avenue Marinéo Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 58 47 70 anim@ludothequericochet.fr
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English :
If you want to spend a fabulous time playing games, solo, with family and/or friends, this is the place to be. Come one, come all, and enjoy an evening of fun and games.
L’événement Soirée jeux Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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