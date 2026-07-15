Soirée jeux Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène
vendredi 31 juillet 2026 · Ludothèque Ricochet · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Soirée jeux
Ludothèque Ricochet 14 avenue Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31 22:30:00
Date(s) :
2026-07-31
La ludothèque Ricochet organise une soirée jeux pour ados et adultes (+7 ans).
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Ludothèque Ricochet 14 avenue Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 05 80 20 anim@ludothequericochet.fr
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English :
The Ricochet Game Library is hosting a game night for teens and adults (ages 7 and up).
L’événement Soirée jeux Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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