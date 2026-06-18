Atelier couture Sainte-Sigolène
Atelier couture Sainte-Sigolène vendredi 31 juillet 2026.
Sainte-Sigolène
Atelier couture
Veyrines Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Confection d’une trousse de toilette en tissu éponge à l’atelier de Pauline. Matériel fourni. Possibilité d’apporter sa propre machine à coudre. De 8 à 17 ans. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron.
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Veyrines Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17
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English :
Make a terry cloth toiletries bag at Pauline’s workshop. Materials provided. You may bring your own sewing machine. Ages 8 to 17. Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Atelier couture Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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