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Atelier Chi Kong de la Porte Lune Les Champs Saint-Mathieu

lundi 24 août 2026 · Les Champs · Saint-Mathieu

Atelier Chi Kong de la Porte Lune Les Champs Saint-Mathieu

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Les Champs
Adresse
Grande Yourte Lac de Saint Mathieu
Ville
87440 Saint-Mathieu
Département
Haute-Vienne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Mathieu

Atelier Chi Kong de la Porte Lune

Les Champs Grande Yourte Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:30:00
fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :
2026-08-24

Le Chi Kong est une gymnastique traditionnelle chinoise qui associe mouvements lents, exercices de respiration et concentration mentale. Venez vous connecter à la profondeur de la Porte Lune pour mieux vous révéler grâce à Saline.   .

Les Champs Grande Yourte Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 82 28 72 

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English : Atelier Chi Kong de la Porte Lune

L’événement Atelier Chi Kong de la Porte Lune Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Ouest Limousin

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