Atelier Chi Kong de la Porte Lune Les Champs Saint-Mathieu
lundi 24 août 2026 · Les Champs · Saint-Mathieu
Informations pratiques
Saint-Mathieu
Atelier Chi Kong de la Porte Lune
Les Champs Grande Yourte Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:30:00
fin : 2026-08-25 11:30:00
Date(s) :
2026-08-24
Le Chi Kong est une gymnastique traditionnelle chinoise qui associe mouvements lents, exercices de respiration et concentration mentale. Venez vous connecter à la profondeur de la Porte Lune pour mieux vous révéler grâce à Saline. .
Les Champs Grande Yourte Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 82 28 72
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English : Atelier Chi Kong de la Porte Lune
L’événement Atelier Chi Kong de la Porte Lune Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Ouest Limousin
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