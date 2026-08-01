Atelier Chi Kong de la Porte Lune Les Champs Saint-Mathieu

Informations pratiques

Saint-Mathieu

Atelier Chi Kong de la Porte Lune

Les Champs Grande Yourte Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 09:30:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Le Chi Kong est une gymnastique traditionnelle chinoise qui associe mouvements lents, exercices de respiration et concentration mentale. Venez vous connecter à la profondeur de la Porte Lune pour mieux vous révéler grâce à Saline. .

Les Champs Grande Yourte Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 82 28 72

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English : Atelier Chi Kong de la Porte Lune

L’événement Atelier Chi Kong de la Porte Lune Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Ouest Limousin