ATELIER CHORÉGRAPHIQUE EN FORÊT

Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

La forêt, en plein jour, propose au promeneur et à la promeneuse un milieu homogène, d’une apparente tranquillité. Tous·tes ses habitant·e·s semblent y vivre à vitesse moyenne, dans un continuum de bruissements et de scintillements…

La forêt, en plein jour, propose au promeneur et à la promeneuse un milieu homogène, d’une apparente tranquillité. Tous·tes ses habitant·e·s semblent y vivre à vitesse moyenne, dans un continuum de bruissements et de scintillements…

L’atelier proposé par Nathalie Pernette, en lien au spectacle Wi* La peau des arbres, cherchera à créer l’événement, ou comment un corps humain, tel un animal, un végétal ou un être surnaturel, entre opposition et mimétisme, tente alternativement la discrétion ou la différence, voire l’attrait. C’est l’art du camouflage et du contraste qui seront à l’étude pour la création d’un scénario à danser, seul·e ou à plusieurs.

Passage furtif ou lenteur minérale, affolement de la proie ou art de la pose.

On cherchera donc à apparaître et disparaître, à se fondre dans le paysage ou à le révéler autrement, en empruntant parfois diverses identités, divers corps, divers pouvoirs, héritage du monde de Féérie.

Dans le calme apparent de la forêt, l’atelier chorégraphique de Nathalie Pernette explore les jeux d’apparition et de disparition, entre camouflage et contraste.

Organisé par Scènes Croisées en partenariat avec l’association RudeboyCrew .

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

In daylight, the forest offers walkers a homogenous environment of apparent tranquillity. All its inhabitants seem to live at average speed, in a continuum of rustles and sparkles?

German :

Der Wald bietet dem Spaziergänger bei Tageslicht eine homogene, scheinbar ruhige Umgebung. Alle seine Bewohner scheinen mit mittlerer Geschwindigkeit zu leben, in einem Kontinuum aus Rauschen und Glitzern?

Italiano :

Alla luce del giorno, la foresta offre agli escursionisti un ambiente omogeneo di apparente tranquillità. Tutti i suoi abitanti sembrano viverci a velocità media, in un continuum di fruscii e scintille?

Espanol :

A la luz del día, el bosque ofrece a los paseantes un entorno homogéneo de aparente tranquilidad. Todos sus habitantes parecen vivir allí a velocidad media, en un continuo de crujidos y centelleos..

L’événement ATELIER CHORÉGRAPHIQUE EN FORÊT Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-09-22 par 48-CDT48