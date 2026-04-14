ATELIER CINÉMA — SCÉNARIO : écriture d’un court métrage, Cinéma du TNB, Rennes

ATELIER CINÉMA — SCÉNARIO : écriture d’un court métrage 16 et 17 avril Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T16:30:00+02:00 – 2026-04-17T18:00:00+02:00

Sur une journée les participant·es écrivent en équipe, le scénario d’un court métrage, à partir de quelques contraintes. L’atelier est animé par David Haristoy, formateur pour la Compagnie Artefakt. À l’issue de l’atelier, les équipes présentent leur scénarios à un jury !

Stage mené par la compagnie Artefakt

De 10h à 16h ; pique-nique à prévoir pour le déjeuner au TNB.

Place limitées, sur réservation

Pour tous les âges à partir de 12 ans

Seul·e ou en équipe !

Gratuit sur inscription au guichet ou par téléphone au 02 99 31 12 31

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 31 12 31 »}]

1 journée pour découvrir l’écriture de scénario > gratuit cinema rennes