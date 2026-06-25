Atelier cirque avec le Groupe Nuits Théâtre de Cusset Cusset

Informations pratiques

Cusset

Atelier cirque avec le Groupe Nuits

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 18:00:00

fin : 2026-11-13 20:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Le Goupe nuit propose au club des spectateurs un atelier cirque.

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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

The Night Group is offering a circus workshop to the club’s spectators.

L’événement Atelier cirque avec le Groupe Nuits Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations