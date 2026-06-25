UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cusset

Atelier cirque avec le Groupe Nuits Théâtre de Cusset Cusset

vendredi 13 novembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Théâtre de Cusset
Adresse
Place Victor-Hugo
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Atelier cirque avec le Groupe Nuits

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 18:00:00
fin : 2026-11-13 20:00:00

Date(s) :
2026-11-13

Le Goupe nuit propose au club des spectateurs un atelier cirque.
  .

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Night Group is offering a circus workshop to the club’s spectators.

L’événement Atelier cirque avec le Groupe Nuits Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations

À voir aussi à Cusset (Allier)