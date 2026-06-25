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Atelier cirque Dordives

Atelier cirque Dordives

Atelier cirque Dordives samedi 8 août 2026.

Ville
45680 Dordives
Département
Loiret
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit

Dordives

Atelier cirque

Dordives Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Atelier cirque
Venez rejoindre Les Baladins des étoiles qui vous initieront à certaines techniques du cirque lors de l’atelier proposé !   .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

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English :

Circus workshop

L’événement Atelier cirque Dordives a été mis à jour le 2026-06-25 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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