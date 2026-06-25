Atelier cirque Dordives
Atelier cirque Dordives samedi 8 août 2026.
Dordives
Atelier cirque
Dordives Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Atelier cirque
Venez rejoindre Les Baladins des étoiles qui vous initieront à certaines techniques du cirque lors de l’atelier proposé ! .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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English :
Circus workshop
L’événement Atelier cirque Dordives a été mis à jour le 2026-06-25 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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