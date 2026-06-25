Dordives

Atelier cirque

Dordives Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Atelier cirque

Venez rejoindre Les Baladins des étoiles qui vous initieront à certaines techniques du cirque lors de l’atelier proposé ! .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

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English :

Circus workshop

L’événement Atelier cirque Dordives a été mis à jour le 2026-06-25 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS