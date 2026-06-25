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Cinéma en plein air Dordives

Cinéma en plein air Dordives

Cinéma en plein air Dordives vendredi 7 août 2026.

Ville
45680 Dordives
Département
Loiret
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif
Gratuit

Dordives

Cinéma en plein air

Dordives Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Cinéma en plein air
Partez à l’aventure avec Aladdin et Will Smith pour une séance de cinéma en plein air cet été !   .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

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English :

Open air cinema

L’événement Cinéma en plein air Dordives a été mis à jour le 2026-06-25 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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