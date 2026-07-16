Mez-le-Maréchal, histoire d’un château oublié, Château de Mez-le-Maréchal, Dordives

Informations pratiques

Mez-le-Maréchal, histoire d’un château oublié Dimanche 20 septembre, 11h30, 15h30 Château de Mez-le-Maréchal Loiret

Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4€ / 25 places par créneaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Derrière ses murs et ses tours se cache l’histoire des Cléments. Une famille proche des rois de France, berceau des premiers maréchaux du royaume. Partez à la découverte d’un château médiéval encore plein de mystères, dont les vestiges racontent autant l’histoire d’une famille que celle d’un territoire.

A travers ses tours, ses archères, ses formes architecturales, cette visite guidée vous invite à découvrir le château de Mez, entre histoire, architecture et détours du patrimoine.

La visite est suivie d’un atelier construction d’arcs architecturaux permettant de prolonger la découverte du bâti médiéval par la manipulation et l’expérimentation.

Consultez la fiche associée !

Château de Mez-le-Maréchal 1400 route de Bransles, 45680 Dordives Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire 06 83 36 61 09 https://www.chateau-mezlemarechal.com/ https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/chateau-de-mez-le-marechal-dordives_TFOPCUCEN045V501DML [{« type »: « email », « value »: « mez-le-marechal@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/chateau-de-mez-le-marechal-dordives_TFOPCUCEN045V501DML »}] Mez-le-Maréchal, le Louvre du Gâtinais.

Aux portes du Gâtinais, ce rare château-fort vous plonge au cœur du Moyen Âge capétien. Derrière ses murs se cache une histoire étonnante : celle des Cléments, une famille proche des rois de France, berceau des premiers maréchaux du royaume.

Donjon impressionnant, enceinte militaire en avance sur son temps, tours, archères, réemploi de matériaux et style de taille rappelant l’antiquité… Le Mez n’est pas une simple ruine. Ses pierres gardent la mémoire d’un passé plus ancien, tandis que ses murs racontent une époque où le pouvoir royal s’affirme et où la France commence peu à peu à se dessiner.

Pourquoi ce château a-t-il été construit ainsi ? À quoi servait-il vraiment ? Et s’il avait été l’un des brouillons du Louvre de Philippe Auguste ?

Pour répondre à ces questions, les Amis du Mez font parler les pierres. Fouilles, recherches historiques, étude du bâti, archives… l’association explore le château pierre après pierre pour mieux comprendre son histoire et partager ses découvertes avec vous.

Portée par des bénévoles passionnés, elle contribue activement à faire progresser la connaissance du site tout en rendant cette recherche accessible à tous.

A la croisée de l’histoire royale, de l’architecture militaire et de la recherche archéologique, le château de Mez-le-Maréchal se révèle comme un site rare, encore en pleine découverte. Parking sur place, possibilité de venir en train : Transilien ligne R (Gare de Dordives), puis 20 minutes de marche. Les animaux de compagnie sont les bienvenus.

Derrière ses murs et ses tours se cache l’histoire des Cléments.

©Florian Renucci