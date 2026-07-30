AGENDA · Dordives
Cinémobile Dordives
mercredi 2 septembre 2026 · Dordives
Informations pratiques
Dordives
Cinémobile
Dordives Loiret
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 20:45:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Cinémobile
Votre Cinémobile est de retour avec 3 films à l’affiche Toy Story 5 , film d’animation , Les caprices de l’enfant roi , comédie historique dramatique et Parfait(s) arnaques en famille , comédie française. Bonne séance ! 7.5 .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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English :
L’événement Cinémobile Dordives a été mis à jour le 2026-07-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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