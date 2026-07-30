Informations pratiques

Dordives

Cinémobile

Dordives Loiret

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 20:45:00

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Cinémobile

Votre Cinémobile est de retour avec 3 films à l’affiche Toy Story 5 , film d’animation , Les caprices de l’enfant roi , comédie historique dramatique et Parfait(s) arnaques en famille , comédie française. Bonne séance ! 7.5 .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

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English :

L’événement Cinémobile Dordives a été mis à jour le 2026-07-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS