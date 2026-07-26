AGENDA · Dordives
Forum des associations Dordives
samedi 5 septembre 2026 · Dordives
Informations pratiques
Dordives
Forum des associations
Dordives Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Forum des associations
Venez rencontrer les associations locales, découvrez leurs activités et les démonstrations de la journée et inscrivez-vous pour cette rentrée ! .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 86 30
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English :
Associations Forum
L’événement Forum des associations Dordives a été mis à jour le 2026-07-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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