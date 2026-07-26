Informations pratiques

Dordives

Forum des associations

Dordives Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Forum des associations

Venez rencontrer les associations locales, découvrez leurs activités et les démonstrations de la journée et inscrivez-vous pour cette rentrée ! .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 86 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Associations Forum

L’événement Forum des associations Dordives a été mis à jour le 2026-07-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS