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AGENDA · Dordives

Forum des associations Dordives

samedi 5 septembre 2026 · Dordives

Forum des associations Dordives

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
45680 Dordives
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Dordives

Forum des associations

Dordives Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Forum des associations
Venez rencontrer les associations locales, découvrez leurs activités et les démonstrations de la journée et inscrivez-vous pour cette rentrée !   .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 86 30 

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English :

Associations Forum

L’événement Forum des associations Dordives a été mis à jour le 2026-07-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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