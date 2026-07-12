Informations pratiques

Dordives

Balade nature

Dordives Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Balade nature

Du coteau de pelouse sèche à la prairie humide traversée par le ru des Ardouzes, deux mondes aux conditions différentes grouillant de vie, où papillons, criquets et compagnies grouillent dans la vallée. Venez observer cette petite faune remarquable lors d’une sortie nature avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire. 5 .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature walk

L’événement Balade nature Dordives a été mis à jour le 2026-07-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS