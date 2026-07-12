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AGENDA · Dordives

Balade nature Dordives

samedi 1 août 2026 · Dordives

Balade nature Dordives

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
45680 Dordives
Département
Loiret
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Dordives

Balade nature

Dordives Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Balade nature
Du coteau de pelouse sèche à la prairie humide traversée par le ru des Ardouzes, deux mondes aux conditions différentes grouillant de vie, où papillons, criquets et compagnies grouillent dans la vallée. Venez observer cette petite faune remarquable lors d’une sortie nature avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire. 5  .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35 

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English :

Nature walk

L’événement Balade nature Dordives a été mis à jour le 2026-07-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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