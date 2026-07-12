Balade nature Dordives
samedi 1 août 2026 · Dordives
Informations pratiques
Dordives
Balade nature
Dordives Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Balade nature
Du coteau de pelouse sèche à la prairie humide traversée par le ru des Ardouzes, deux mondes aux conditions différentes grouillant de vie, où papillons, criquets et compagnies grouillent dans la vallée. Venez observer cette petite faune remarquable lors d’une sortie nature avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire. 5 .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nature walk
L’événement Balade nature Dordives a été mis à jour le 2026-07-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
À voir aussi à Dordives (Loiret)
- Cinéma en plein air Dordives 18 juillet 2026
- Cinéma en plein air Dordives 7 août 2026
- Atelier cirque Dordives 8 août 2026
- Concert Dordives 29 août 2026
- Sortie à La Ruche Gourmande Dordives 25 octobre 2026