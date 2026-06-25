AGENDA · Dordives
Cinéma en plein air Dordives
samedi 18 juillet 2026 · Dordives
Informations pratiques
Dordives
Cinéma en plein air
Dordives Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 22:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Cinéma en plein air
Profitez d’une superbe soirée en plein air avec le film Wonka , et entrez dans le monde imaginaire de Willy Wonka, le personnage de Charlie et la Chocolaterie … Belle séance ! .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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English :
Open air cinema
L’événement Cinéma en plein air Dordives a été mis à jour le 2026-06-25 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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