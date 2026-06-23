UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Dordives

Concert Dordives

Concert Dordives samedi 29 août 2026.

Ville
45680 Dordives
Département
Loiret
Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
Gratuit

Dordives

Concert

Dordives Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Concert
Concert rock and pop pour le dernier concert de l’été à Dordives ! Joke Trio vous mènera jusqu’au bout de la nuit   .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Dordives a été mis à jour le 2026-06-23 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

À voir aussi à Dordives (Loiret)