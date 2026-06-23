Dordives

Concert

Dordives Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Concert

Concert rock and pop pour le dernier concert de l’été à Dordives ! Joke Trio vous mènera jusqu’au bout de la nuit .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

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English :

L’événement Concert Dordives a été mis à jour le 2026-06-23 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS