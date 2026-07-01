Atelier cirque et basket-ball City Stade PARIS

Informations pratiques

Atelier qui lie le cirque et le basket, c’est possible de faire des figures en marquant quand le cirque n’est pas loin.

Lieu et date :

Vendredi24 juillet

18h – 20h

City stade, 23 avenue de la porte de Vanves — Paris 75014

Contacts :

Mattia Pastore — 06 66 73 93 21

Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10

Venez participer à notre atelier cirque-basket, gratuit et ouvert à tous.tes !

Le vendredi 24 juillet 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-24T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-24T18:00:00+02:00_2026-07-24T20:00:00+02:00

City Stade 23 avenue de la porte de Vanves 75014 PARIS

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