Atelier cirque et basket-ball City Stade PARIS
vendredi 24 juillet 2026 · City Stade · PARIS
Informations pratiques
Atelier qui lie le cirque et le basket, c’est possible de faire des figures en marquant quand le cirque n’est pas loin.
Lieu et date :
Vendredi24 juillet
18h – 20h
City stade, 23 avenue de la porte de Vanves — Paris 75014
Contacts :
Mattia Pastore — 06 66 73 93 21
Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10
Venez participer à notre atelier cirque-basket, gratuit et ouvert à tous.tes !
Le vendredi 24 juillet 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-24T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-24T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-24T18:00:00+02:00_2026-07-24T20:00:00+02:00
City Stade 23 avenue de la porte de Vanves 75014 PARIS
https://cielefildesoie.com/ +33664714010 cielefildesoie@gmail.com https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR
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