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Atelier cirque et basket-ball City Stade PARIS

vendredi 24 juillet 2026 · City Stade · PARIS

Atelier cirque et basket-ball City Stade PARIS

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
City Stade
Adresse
23 avenue de la porte de Vanves
Ville
75014 PARIS
Département
Paris

Atelier qui lie le cirque et le basket, c’est possible de faire des figures en marquant quand le cirque n’est pas loin.

Lieu et date :

Vendredi24 juillet

18h – 20h

City stade, 23 avenue de la porte de Vanves — Paris 75014

Contacts :

Mattia Pastore — 06 66 73 93 21
Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10

Venez participer à notre atelier cirque-basket, gratuit et ouvert à tous.tes !
Le vendredi 24 juillet 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-24T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-24T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-24T18:00:00+02:00_2026-07-24T20:00:00+02:00

City Stade 23 avenue de la porte de Vanves  75014 PARIS
https://cielefildesoie.com/ +33664714010 cielefildesoie@gmail.com https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR


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