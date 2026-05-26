Atelier cirque Laruns Rue du Port Laruns
Atelier cirque Laruns Rue du Port Laruns jeudi 6 août 2026.
Laruns
Atelier cirque Laruns
Rue du Port Halle Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Olivier Fraslin vous propose une animation familiale dans laquelle il met à disposition pour petits et grands son matériel de jonglage et d’équilibre ! Venez essayer les célèbres balles, les diabolos ou encore les assiettes chinoises. Chacun progresse à son rythme, développe sa confiance en soi et s’amuse en découvrant les bases des disciplines circassiennes. .
Rue du Port Halle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15
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English : Atelier cirque Laruns
L’événement Atelier cirque Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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