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Atelier cirque Laruns Rue du Port Laruns

Atelier cirque Laruns Rue du Port Laruns

Atelier cirque Laruns Rue du Port Laruns jeudi 6 août 2026.

Lieu : Rue du Port

Adresse : Halle

Ville : 64440 Laruns

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Laruns

Atelier cirque Laruns

Rue du Port Halle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Olivier Fraslin vous propose une animation familiale dans laquelle il met à disposition pour petits et grands son matériel de jonglage et d’équilibre ! Venez essayer les célèbres balles, les diabolos ou encore les assiettes chinoises. Chacun progresse à son rythme, développe sa confiance en soi et s’amuse en découvrant les bases des disciplines circassiennes.   .

Rue du Port Halle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15 

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English : Atelier cirque Laruns

L’événement Atelier cirque Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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