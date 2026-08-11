Atelier citrouille à Mazé Mazé Mazé-Milon
samedi 24 octobre 2026 · Mazé · Mazé-Milon
Informations pratiques
Mazé-Milon
Atelier citrouille à Mazé
Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 12:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Atelier citrouille à Mazé
Venez sculpter votre citrouille qui arborera ensuite les caves du château.
Vous découvrirez-vous une âme d’artiste ? .
Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 33 68 07 montgeoffroy@gmail.com
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English :
Pumpkin workshop in Mazé
L’événement Atelier citrouille à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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