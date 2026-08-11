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AGENDA · Mazé-Milon

Atelier citrouille à Mazé Mazé Mazé-Milon

samedi 24 octobre 2026 · Mazé · Mazé-Milon

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Mazé
Adresse
Château de Montgeoffroy
Ville
49630 Mazé-Milon
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Mazé-Milon

Atelier citrouille à Mazé

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Atelier citrouille à Mazé
Venez sculpter votre citrouille qui arborera ensuite les caves du château.
Vous découvrirez-vous une âme d’artiste ?   .

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 33 68 07  montgeoffroy@gmail.com

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English :

Pumpkin workshop in Mazé

L’événement Atelier citrouille à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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