Atelier citrouille à Mazé Mazé Mazé-Milon

Informations pratiques

Mazé-Milon

Atelier citrouille à Mazé

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Atelier citrouille à Mazé

Venez sculpter votre citrouille qui arborera ensuite les caves du château.

Vous découvrirez-vous une âme d’artiste ? .

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 33 68 07 montgeoffroy@gmail.com

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English :

Pumpkin workshop in Mazé

L’événement Atelier citrouille à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert