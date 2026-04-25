Atelier club réparation Association Artichaut Moulins

Moulins

Atelier club réparation

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier

Tarif : 5 – 5 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-12 2026-05-15 2026-05-19 2026-05-23 2026-05-28

Les ateliers se passent au local de l’association artichaut.

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Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com

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English :

Workshops take place at the artichaut association premises.

L’événement Atelier club réparation Moulins a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région