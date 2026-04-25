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Marché en Fête Moulins

Marché en Fête Moulins dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Centre-ville

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Moulins

Marché en Fête

Centre-ville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 13:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Animations gratuites.
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Centre-ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00  contact@ville-moulins.fr

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English :

Free animations.

L’événement Marché en Fête Moulins a été mis à jour le 2026-04-14 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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