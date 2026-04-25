Marché en Fête Moulins
Marché en Fête Moulins dimanche 3 mai 2026.
Moulins
Marché en Fête
Centre-ville Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 13:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Animations gratuites.
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Centre-ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00 contact@ville-moulins.fr
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English :
Free animations.
L’événement Marché en Fête Moulins a été mis à jour le 2026-04-14 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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