Moulins

Marché en Fête

Centre-ville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 13:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Animations gratuites.

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Centre-ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00 contact@ville-moulins.fr

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English :

Free animations.

L’événement Marché en Fête Moulins a été mis à jour le 2026-04-14 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région