Atelier Cnstruction de fusées, vaisseaux et planètes Le Volcan Le Havre
mercredi 14 octobre 2026 · Le Volcan · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier Cnstruction de fusées, vaisseaux et planètes
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 16:30:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Attention ! Objets volants non identifiés ! Venez créer des objets en volume, directement inspirés de l’imaginaire spatial fusées, vaisseaux ou soucoupes, planètes, en écho au spectacle.
Autour du spectacle Fusées
A partir de 6 ans. .
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
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English : Atelier Cnstruction de fusées, vaisseaux et planètes
L’événement Atelier Cnstruction de fusées, vaisseaux et planètes Le Havre a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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