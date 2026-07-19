Atelier Cnstruction de fusées, vaisseaux et planètes Le Volcan Le Havre

mercredi 14 octobre 2026 · Le Volcan · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Atelier Cnstruction de fusées, vaisseaux et planètes

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 16:30:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Attention ! Objets volants non identifiés ! Venez créer des objets en volume, directement inspirés de l’imaginaire spatial fusées, vaisseaux ou soucoupes, planètes, en écho au spectacle.

Autour du spectacle Fusées

A partir de 6 ans. .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Atelier Cnstruction de fusées, vaisseaux et planètes

L’événement Atelier Cnstruction de fusées, vaisseaux et planètes Le Havre a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie