Atelier cocktails, entre distillerie et mixologie Distillerie Mezenk Saint-Jeures

Atelier cocktails, entre distillerie et mixologie

Distillerie Mezenk 655 Chemin de Laprat Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Début : Jeudi 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

2026-07-16

Découverte des spiritueux MEZENK et leurs typicités. Réalisation de 4 recettes de cocktails créées par des mixologues. A reproduire à la maison.

Distillerie Mezenk 655 Chemin de Laprat Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 38 35 64

Discover MEZENK spirits and their typical characteristics. 4 cocktail recipes created by mixologists. To be reproduced at home.

