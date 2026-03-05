Atelier cocktails, entre distillerie et mixologie Distillerie Mezenk Saint-Jeures
Distillerie Mezenk 655 Chemin de Laprat Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Pour un couple
Début : Jeudi 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
2026-07-16
Découverte des spiritueux MEZENK et leurs typicités. Réalisation de 4 recettes de cocktails créées par des mixologues. A reproduire à la maison.
English :
Discover MEZENK spirits and their typical characteristics. 4 cocktail recipes created by mixologists. To be reproduced at home.
