UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montpellier

ATELIER COCKTAILS Montpellier

vendredi 14 août 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Adresse
216 Rue Elie Wiesel
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
15 15

Montpellier

ATELIER COCKTAILS

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Atelier Cocktails vendredi 14 août à 19h30, participez à un atelier cocktails autour du rhum Bumbu et du whisky The Deacon.
Atelier Cocktails vendredi 14 août à 19h30, participez à un atelier cocktails autour du rhum Bumbu et du whisky The Deacon.

Au programme initiation à ces deux univers puis création de 2 cocktails signatures à réaliser et déguster sur place. 15€ par personne 15 places seulement.   .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 

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English : ATELIER COCKTAILS

Cocktail Workshop? Friday, August 14, at 7:30 p.m.—join us for a cocktail workshop featuring Bumbu rum and The Deacon whiskey.

L’événement ATELIER COCKTAILS Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER

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