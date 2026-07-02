ATELIER COCKTAILS Montpellier
vendredi 14 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ATELIER COCKTAILS
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Atelier Cocktails vendredi 14 août à 19h30, participez à un atelier cocktails autour du rhum Bumbu et du whisky The Deacon.
Atelier Cocktails vendredi 14 août à 19h30, participez à un atelier cocktails autour du rhum Bumbu et du whisky The Deacon.
Au programme initiation à ces deux univers puis création de 2 cocktails signatures à réaliser et déguster sur place. 15€ par personne 15 places seulement. .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
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English : ATELIER COCKTAILS
Cocktail Workshop? Friday, August 14, at 7:30 p.m.—join us for a cocktail workshop featuring Bumbu rum and The Deacon whiskey.
L’événement ATELIER COCKTAILS Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER
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