Atelier collage artistique et poétique autour de la mode et du cuir, Cité du cuir, Saint-Junien

Informations pratiques

Atelier collage artistique et poétique autour de la mode et du cuir Dimanche 20 septembre, 14h30 Cité du cuir Haute-Vienne

Dès 15 ans / Limité à 10 participants / 24 € par personne / Réservation via le site citeducuir.billetterie.museum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Feuilletez, découpez, assemblez et créez librement, sans prérequis, lors d’un moment suspendu à partager en petit groupe.

Guidés par l’artiste Angéla Rembaud, profitez de 2h30 pour explorer l’art du collage à partir d’une sélection de magazines, de gravures de mode issues de la presse féminine ancienne, de reproductions de croquis de gants, de publicités provenant des collections de la Cité du cuir ou encore d’aplats de cuir.

À l’issue de l’atelier, repartez avec votre propre composition.

Découvrez les créations d’Angéla Rembaud sur Facebook et Instagram : legere.comme.une.feuille

Cité du cuir 20 Chemin de Notre-Dame-au-Goth, 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 02 76 68 http://citeducuir.fr https://www.facebook.com/citeducuir/;https://www.instagram.com/citeducuir/ [{« type »: « link », « value »: « https://citeducuir.billetterie.museum/ »}] La Cité du cuir célèbre les métiers du cuir historiques de son territoire : la mégisserie et la ganterie. Elle propose au grand public un parcours de découverte de 1300 m2, des expositions temporaires, des ateliers, une boutique autour des savoir-faire. Parkings en amont du site le long de la voie d’accès

Feuilleter, découper, assembler et créer librement et sans prérequis, un moment suspendu à partager en petit groupe.

© Angéla Rembaud – Légère comme une feuille