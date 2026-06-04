Atelier-collecte et visite de l’exposition « Bulbe Seuil Fumée » de Célie Falières en famille Les Petites Écuries Nantes
Atelier-collecte et visite de l’exposition « Bulbe Seuil Fumée » de Célie Falières en famille Les Petites Écuries Nantes samedi 6 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 11:00 – 12:00
Gratuit : oui Sur réservation : contact@lesfactotum.fr En famille, Jeune Public, Tout public, Adulte – Age minimum : 4 et Age maximum : 99
Branches, feuilles, briquesÀ travers l’exposition de Célie Falières, venez explorer en famille les Petites Écuries et ses alentours. Découvrez un lieu en pleine transformation, collectez des objets et constituez un autel pour y déposer un souhait secret. Un moment de partage autour de la pratique de l’artiste, pour les petits comme pour les grands ! Atelier ouvert aux enfants (conseillé à partir de 4 ans) et adolescents accompagnés d’adultes. Durée : 1h00
Les Petites Écuries Nantes 44000
https://lespetitesecuriesnantes.fr/rendez-vous-1
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