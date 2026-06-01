Atelier-collecte et visite de l’exposition « Bulbe Seuil Fumée » de Célie Falières en famille 6 et 17 juin Les Petites Écuries Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T17:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00

Branches, feuilles, briques

À travers l’exposition de Célie Falières, venez explorer en famille les Petites Écuries et ses alentours. Découvrez un lieu en pleine transformation, collectez des objets et constituez un autel pour y déposer un souhait secret. Un moment de partage autour de la pratique de l’artiste, pour les petits comme pour les grands !

Atelier ouvert aux enfants (conseillé à partir de 4 ans) et adolescents accompagnés d’adultes.

Durée : 1h00

Les Petites Écuries 1-4 square Mathurin Méheut, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lespetitesecuriesnantes.fr/rendez-vous-1 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lesfactotum.fr »}]

Découvrez l’exposition « Bulbe Seuil Fumée » en famille !

Célie Falières, vue d’exposition « Bulbe Seuil Fumée », 2026 © Philippe Piron