Atelier-collecte et visite de l’exposition « Bulbe Seuil Fumée » de Célie Falières en famille, Les Petites Écuries, Nantes
Atelier-collecte et visite de l’exposition « Bulbe Seuil Fumée » de Célie Falières en famille, Les Petites Écuries, Nantes samedi 6 juin 2026.
Atelier-collecte et visite de l’exposition « Bulbe Seuil Fumée » de Célie Falières en famille 6 et 17 juin Les Petites Écuries Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T17:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00
Branches, feuilles, briques
À travers l’exposition de Célie Falières, venez explorer en famille les Petites Écuries et ses alentours. Découvrez un lieu en pleine transformation, collectez des objets et constituez un autel pour y déposer un souhait secret. Un moment de partage autour de la pratique de l’artiste, pour les petits comme pour les grands !
Atelier ouvert aux enfants (conseillé à partir de 4 ans) et adolescents accompagnés d’adultes.
Durée : 1h00
Les Petites Écuries 1-4 square Mathurin Méheut, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lespetitesecuriesnantes.fr/rendez-vous-1 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lesfactotum.fr »}]
Découvrez l’exposition « Bulbe Seuil Fumée » en famille !
Célie Falières, vue d’exposition « Bulbe Seuil Fumée », 2026 © Philippe Piron
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