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AGENDA · Vesoul

Atelier collier anti-tique naturel et gravure Maison du tourisme Vesoul

samedi 11 juillet 2026 · Maison du tourisme · Vesoul

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison du tourisme
Adresse
15 Rue Roger Salengro
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
20 20 20 Tarif réduit Tarif spécial

Vesoul

Atelier collier anti-tique naturel et gravure

Maison du tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25

Atelier collier anti-tique naturel et gravure. Création de colliers anti-tiques en perles céramiques ; gravure personnalisée de médaille avec photo de votre compagnon.   .

Maison du tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82  service.tourisme@vesoul.fr

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English : Atelier collier anti-tique naturel et gravure

L’événement Atelier collier anti-tique naturel et gravure Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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