Atelier collier anti-tique naturel et gravure Maison du tourisme Vesoul
samedi 11 juillet 2026 · Maison du tourisme · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Atelier collier anti-tique naturel et gravure
Maison du tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25
Atelier collier anti-tique naturel et gravure. Création de colliers anti-tiques en perles céramiques ; gravure personnalisée de médaille avec photo de votre compagnon. .
Maison du tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier collier anti-tique naturel et gravure
L’événement Atelier collier anti-tique naturel et gravure Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
À voir aussi à Vesoul (Haute-Saône)
- Micro-Folie Playlist danse Maison des services Vesoul 8 juillet 2026
- Atelier Tissage Musée Jean-Léon Gérôme Vesoul 10 juillet 2026
- Marchés Nocturnes Vesoul 10 juillet 2026
- Micro-Folie Collection Bretagne Maison des services Vesoul 15 juillet 2026
- Opéra d’été ballets Balanchine/Béjart/Pite Espace et Théâtre François-Villon Vesoul 16 juillet 2026