Informations pratiques

Vesoul

Atelier collier anti-tique naturel et gravure

Maison du tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25

Atelier collier anti-tique naturel et gravure. Création de colliers anti-tiques en perles céramiques ; gravure personnalisée de médaille avec photo de votre compagnon. .

Maison du tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

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English : Atelier collier anti-tique naturel et gravure

L’événement Atelier collier anti-tique naturel et gravure Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL