Atelier Tissage Musée Jean-Léon Gérôme Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Atelier Tissage

Musée Jean-Léon Gérôme 1 rue des ursulines Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-11 15:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-25

Atelier Tissage . Atelier permettant aux enfants de s’essayer à la technique du tissage et de réaliser une pièce originale ! .

Musée Jean-Léon Gérôme 1 rue des ursulines Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 51 54 musee.vesoul@vesoul.fr

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English :

L’événement Atelier Tissage Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL