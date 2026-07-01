Atelier Tissage Musée Jean-Léon Gérôme Vesoul
vendredi 10 juillet 2026 · Musée Jean-Léon Gérôme · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Atelier Tissage
Musée Jean-Léon Gérôme 1 rue des ursulines Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-11 15:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-25
Atelier Tissage . Atelier permettant aux enfants de s’essayer à la technique du tissage et de réaliser une pièce originale ! .
Musée Jean-Léon Gérôme 1 rue des ursulines Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 51 54 musee.vesoul@vesoul.fr
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English :
L’événement Atelier Tissage Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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