Atelier colorimétrie, Le 20 mille, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Le 20 mille · Nantes
Informations pratiques
Atelier colorimétrie 19 septembre 2026 – 15 mai 2027, certains samedis Le 20 mille Loire-Atlantique
40€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2027-05-15T10:30:00+02:00 – 2027-05-15T12:30:00+02:00
Viens découvrir les couleurs qui te font rayonner lors de cet atelier ludique où tu repartiras avec ton nuancier personnalisé.
Après un rapide tours des couleurs, nous nous adonnerons au test du draping avec des coupons de couleurs.
Au programme :
• Comprendre simplement le principe de la colorimétrie
• Découvrir les 4 grandes familles de couleurs
• Identifier les teintes qui illuminent votre visage
• Recevoir des conseils concrets pour vos vêtements, accessoires et maquillage
• Repartir avec votre nuancier personnalisé
Un moment convivial pour mieux comprendre les couleurs et apprendre à vous mettre en valeur au quotidien.
Tout le matériel est fourni et une boisson est offerte.
Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-colorimetrie/date:2026-09-19 »}, {« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-colorimetrie-2/date:2026-11-14 »}, {« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-colorimetrie-3/date:2027-01-09 »}, {« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-colorimetrie-4/date:2027-05-15 »}]
Un moment convivial pour mieux comprendre les couleurs et apprendre à vous mettre en valeur au quotidien.
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