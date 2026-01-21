Atelier : Comme on fait son nid…, L’Atelier Blanc, Villefranche-de-Rouergue

Atelier : Comme on fait son nid… Samedi 6 juin, 10h00 L’Atelier Blanc Aveyron

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Au jardin, chemin de la rive droite, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Samedi 06.06.2026, dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins »

à 10 h : ateliers pour tous, sur réservation

à 11 h 30 : restitution et rencontre, entrée libre

La construction en terre crue permet, depuis des siècles, de créer des habitats pérennes, pour les humains comme pour les animaux. Les ateliers « Comme on fait son nid… » proposent de redonner du sens à cette forme de construction et d’en retrouver les propriétés, parfois oubliées.

Nous utiliserons des végétaux et de l’argile pour « tisser » des nids, installés en extérieur pour célébrer le printemps et les jardins, ainsi que le nouveau lieu de L’Atelier Blanc.

Action proposée dans le cadre du contrat de ville de Villefranche-de-Rouergue et soutenue par l’État (DRAC Occitanie), la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Département de l’Aveyron et la Ville de Villefranche-de-Rouergue.

L’Atelier Blanc Chemin de la rive droite, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 05 81 21 83 61 http://www.atelier-blanc.org [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 21 83 61 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@atelier-blanc.org »}] Adresse :

Expositions : 21 rue de la République, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Jardin : chemin de la rive droite, 12200 Villefranche-de-Rouergue

À partir du printemps 2026, L’Atelier Blanc art – contemporain en Aveyron déménage et s’installe dans une grande maison du XVIIIe située au 21 rue de la République à Villefranche-de-Rouergue ; un nouveau lieu qui rassemble toutes ses activités au cœur de la Bastide. Expositions, résidences de création, performances, rencontres, ateliers, médiations et actions d’éducation artistique et culturelle pour tous les publics sont à suivre au fil des mois et des étapes d’aménagement…

Le jardin de la maison des fondateurs de L’Atelier Blanc, accessible chemin de la rive droite sur les berges de l’Aveyron, est toujours peuplé d’œuvres artistiques. Il ouvrira exceptionnellement ses portes pour les Rendez-vous aux jardins 2026.

Visite libre le samedi 06 et le dimanche 07 juin 2026, de 14h à 18h.

Ateliers et rencontres le samedi 06 juin 2026 de 10h à 12h et l’après-midi.

Au jardin, chemin de la rive droite, 12200 Villefranche-de-Rouergue

© Pascale Masera, 2024, réalisation Mlle Dou, courstesy de l’artiste