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AGENDA · Gevrey-Chambertin

Atelier composition de parfum les vins de la Côte de Nuits Gevrey-Chambertin

vendredi 2 octobre 2026 · Gevrey-Chambertin

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
1 Rue Gaston Roupnel
Ville
21220 Gevrey-Chambertin
Département
Côte-d'Or
Tarif

Gevrey-Chambertin

Atelier composition de parfum les vins de la Côte de Nuits

1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02 20:30:00

Date(s) :
2026-10-02

Avec cet atelier à la fois olfactif et manuel, révélez les secrets de fabrication des parfums inspirés de la Côte de Nuits. Repartez avec un flacon de votre propre création parfumée à l’issue de cette soirée.   .

1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40  animation@gevreynuitstourisme.com

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English :

L’événement Atelier composition de parfum les vins de la Côte de Nuits Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Gevrey-Nuits| 2*

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