Informations pratiques

Gevrey-Chambertin

Atelier composition de parfum les vins de la Côte de Nuits

1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02 20:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Avec cet atelier à la fois olfactif et manuel, révélez les secrets de fabrication des parfums inspirés de la Côte de Nuits. Repartez avec un flacon de votre propre création parfumée à l’issue de cette soirée. .

1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com

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English :

L’événement Atelier composition de parfum les vins de la Côte de Nuits Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Gevrey-Nuits| 2*