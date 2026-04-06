Atelier confection de baumes aux plantes Saint-Brisson
Atelier confection de baumes aux plantes Saint-Brisson samedi 6 juin 2026.
Saint-Brisson
Atelier confection de baumes aux plantes
Route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre
Tarif : 25 – 25 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Avec Micheline, vous observerez les plantes en extérieur et la déclinaison de leurs propriétés. Vous confectionnerez des baumes à base de plantes médicinales destinés à soigner les petits bobos du quotidien. Vous repartirez avec les recettes, la connaissance de l’utilisation des baumes, ainsi qu’un échantillon de votre choix. .
Route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Atelier confection de baumes aux plantes
L’événement Atelier confection de baumes aux plantes Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-06 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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