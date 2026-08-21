Atelier confection de cartes postales, Médiathèque Max-Pol Fouchet, Givors
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Max-Pol Fouchet · Givors
Informations pratiques
Atelier confection de cartes postales Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Médiathèque Max-Pol Fouchet Métropole de Lyon
Âge conseillé : dès 4 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Réalisez vos propres cartes postales de Givors ! A l’aide de tampons gravés à la main, vous pourrez imprimer les lieux emblématiques de Givors en famille et les colorier pour créer des cartes postales uniques.
Médiathèque Max-Pol Fouchet 5, place Henri Barbusse, 69700, Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 49 18 46 https://www.mediatheque-givors.net/
Réalisez vos propres cartes postales de Givors ! A l’aide de tampons gravés à la main, vous pourrez imprimer les lieux emblématiques de Givors en famille et les colorier pour créer des cartes…
©Les Minuscules
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