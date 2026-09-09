Atelier conservation préventive, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny

Informations pratiques

Atelier conservation préventive Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales De La Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

12 personnes, à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Dépoussiérage, conditionnement, petite restauration, etc. Un expert vous présentera les gestes à adopter pour éliminer les vecteurs de dégradation des documents et remédier aux dommages qui les altèrent.

Archives départementales De La Seine-Saint-Denis 2 Rue des Coquetiers, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]

Atelier d’initiation aux techniques de conservation

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