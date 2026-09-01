Saturday Roast W/ Edmee, Félix Ash, So/gho, Tossam-Barboteur Canal Barboteur Bobigny
samedi 12 septembre 2026 · Canal Barboteur · Bobigny
Informations pratiques
On fait venir Edmee, du cool crew La Récré à Son, pour un set au coucher du soleil, puis notre chère Josepha prendra le relais au beau milieu de la nuit.
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INFOS PRATIQUES
BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq
Métro ligne // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau
Date : Samedi 12 septembre 2026
16h – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.
On se retrouve après l’été pour une dernière virée dans l’un de nos spots en plein air préférés de la ville !
Rendez-vous le 12 septembre au Canal Barboteur, avant de filer au Dock B pour continuer la fête jusqu’au lever du soleil.
Le samedi 12 septembre 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T00:00:00+02:00
Canal Barboteur 6 rue Raymond Queneau 93500 Bobigny
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
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