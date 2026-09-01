Saturday Roast W/ Edmee, Félix Ash, So/gho, Tossam-Barboteur Canal Barboteur Bobigny

Informations pratiques

On fait venir Edmee, du cool crew La Récré à Son, pour un set au coucher du soleil, puis notre chère Josepha prendra le relais au beau milieu de la nuit.

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INFOS PRATIQUES

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq

Métro ligne // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau

Date : Samedi 12 septembre 2026

16h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

On se retrouve après l’été pour une dernière virée dans l’un de nos spots en plein air préférés de la ville !



Rendez-vous le 12 septembre au Canal Barboteur, avant de filer au Dock B pour continuer la fête jusqu’au lever du soleil.

Le samedi 12 septembre 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6 rue Raymond Queneau 93500 Bobigny

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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